Во вторник, 7 ноября, на улице Шостаковича, 7 открыли памятную доску дирижеру военного оркестра парада 1941 года в Куйбышеве (Самаре) и 24 июня 1945 года на Параде Победителей на Красной площади в Москве, инспектору военных оркестров РККА, педагогу, композитору, автору военных маршей, генерал-майору Семену Чернецкому. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, военнослужащие, ветераны, почетные граждане, местные жители и гости города.

— Сегодня, в знаменательный для нашего региона, для страны день, мы вновь вспоминаем защитников Родины — участников Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции на площади Куйбышева пройдет Парад Памяти в честь Парада 1941 года, самого масштабного военного парада в нашей стране 7 ноября 1941 года. Мы еще раз вспоминаем героев, защитников, участников парада, воинов и тружеников, которые у станков приближали самый желанный день – день Победы. И сегодня мы открываем доску выдающемуся композитору и дирижеру, который задавал нужный победный ритм и здесь в 1941-м, и конечно же, приветствовал нашу победу в 1945-м, — сказал глава региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

После открытия прозвучали победные марши Чернецкого в исполнении военного оркестра министерства обороны. Губернатор поблагодарил всех причастных к открытию памятной доски. Он отметил, что музыка великого композитора до сих пор вдохновляет военнослужащих.

Позже на площади Куйбышева состоялось возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве».