    Поиск

    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому

    07.11.2023

    260

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому

    Во вторник, 7 ноября, на улице Шостаковича, 7 открыли памятную доску дирижеру военного оркестра парада 1941 года в Куйбышеве (Самаре) и 24 июня 1945 года на Параде Победителей на Красной площади в Москве, инспектору военных оркестров РККА, педагогу, композитору, автору военных маршей, генерал-майору Семену Чернецкому. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, военнослужащие, ветераны, почетные граждане, местные жители и гости города.

    — Сегодня, в знаменательный для нашего региона, для страны день, мы вновь вспоминаем защитников Родины — участников Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции на площади Куйбышева пройдет Парад Памяти в честь Парада 1941 года, самого масштабного военного парада в нашей стране 7 ноября 1941 года. Мы еще раз вспоминаем героев, защитников, участников парада, воинов и тружеников, которые у станков приближали самый желанный день – день Победы. И сегодня мы открываем доску выдающемуся композитору и дирижеру, который задавал нужный победный ритм и здесь в 1941-м, и конечно же, приветствовал нашу победу в 1945-м, — сказал глава региона.

    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому
    Фото: Светлана Осьмачкина

    После открытия прозвучали победные марши Чернецкого в исполнении военного оркестра министерства обороны. Губернатор поблагодарил всех причастных к открытию памятной доски. Он отметил, что музыка великого композитора до сих пор вдохновляет военнослужащих.

    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому

    Позже на площади Куйбышева состоялось возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве».

    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому
    На здании ОДО появилась памятная доска военному дирижеру Семену Чернецкому

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации