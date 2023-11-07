Сервис SuperJob провел опрос, из которого стало известно, книги какого формата предпочитают самарцы, каких авторов и какие жанры выбирают чаще всего.

Согласно исследованию, 72 % самарцев предпочитают читать книги. Только 16 % опрошенных выбирают аудиокниги.

Отечественных авторов горожане читают чаще, чем зарубежных — 35 % против 29 %. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что это не главное.

Больше всего жители Самары любят читать книги в жанре фэнтези (37 %). Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 23 %). На третьем месте — классика (21 %). Затем идут исторические романы (20 %) и книги о приключениях (16 %). Литературу по психологии выбирают 14 %, а деловую литературу — 13 %. Триллеры любят 10 %. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 8 % опрошенных, любовные романы — 7 %, нон-фикшн — 2 %.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (82 % и 63 % соответственно). Представители сильного пола чаще отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины больше читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди горожан до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51 %), среди опрошенных старше 45 лет — российских (42 %). Молодежь больше любит фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые самарцы чаще читают исторические и приключенческие романы.

Среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц чаще предпочитают читать профлитературу и научпоп, чем среди тех, кто зарабатывает меньше.