35-летнего жителя Самарской области обвиняют в незаконном предпринимательстве и использовании поддельных документов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина открыл ООО и предоставлял одной из организаций услуги частного охранного предприятия, не имея соответствующей лицензии. Для этого он приобрел у неизвестного фальшивую копию документа и предъявил ее при заключении договора с компанией. За время незаконной деятельности он заработал более 9,8 млн рублей.

В отношении предпринимателя завели уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский суд Самары.