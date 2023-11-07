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    Владелец самарского ЧОПа заработал почти 10 млн рублей на незаконной деятельности

    07.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре разыскивают мужчину, подозреваемого в краже пожертвований в храме

    35-летнего жителя Самарской области обвиняют в незаконном предпринимательстве и использовании поддельных документов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

    Мужчина открыл ООО и предоставлял одной из организаций услуги частного охранного предприятия, не имея соответствующей лицензии. Для этого он приобрел у неизвестного фальшивую копию документа и предъявил ее при заключении договора с компанией. За время незаконной деятельности он заработал более 9,8 млн рублей.

    В отношении предпринимателя завели уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский суд Самары.

    ТЭГИ:
    Владелец самарского ЧОПа заработал почти 10 млн рублей на незаконной деятельности

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