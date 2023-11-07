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    В Самаре простятся с Почетным гражданином области Юрием Логойдо

    07.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре простятся с Почетным гражданином области Юрием Логойдо

    6 ноября ушел из жизни Почетный гражданин Самарской области, бывший глава регионального правительства Юрий Логойдо.

    8 ноября с 10:00 до 12:00 в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по адресу: Самара, ул.Чапаевская, д 136, состоится церемония прощания.

    Затем он будет захоронен на городском кладбище.

    Юрий Михайлович Логойдо был председателем Самарского районного исполкома, в 1985-м стал первым секретарем Самарского райкома партии КПСС, с 1988 по 1994-й трудился в управлении делами облисполкома. В 1994 году был назначен председателем правительства Самарской области, с 1996 по 2000-й он был первым заместителем губернатора.
    В телеграмме с соболезнованиями, которая была направлена родственникам, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Юрий Михайлович был выдающимся руководителем, человеком государственного масштаба, внесшим неоценимый вклад в развитие Самарской области.

    Глава Самары Елена Лапушкина в свою очередь выразила соболезнования.

    — Грамотный и инициативный руководитель — на каждом этапе своей трудовой жизни Юрий Михайлович решал сложнейшие вопросы и сделал многое для экономического и социального развития Самарской области. В памяти всех, кто был с ним знаком, навсегда останется его чуткое и внимательное отношение к людям, талант и профессионализм. Выражаю искренние соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам Юрия Михайловича, — сказала она.

    В Самаре простятся с Почетным гражданином области Юрием Логойдо

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