6 ноября ушел из жизни Почетный гражданин Самарской области, бывший глава регионального правительства Юрий Логойдо.

8 ноября с 10:00 до 12:00 в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по адресу: Самара, ул.Чапаевская, д 136, состоится церемония прощания.

Затем он будет захоронен на городском кладбище.



Юрий Михайлович Логойдо был председателем Самарского районного исполкома, в 1985-м стал первым секретарем Самарского райкома партии КПСС, с 1988 по 1994-й трудился в управлении делами облисполкома. В 1994 году был назначен председателем правительства Самарской области, с 1996 по 2000-й он был первым заместителем губернатора.

В телеграмме с соболезнованиями, которая была направлена родственникам, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Юрий Михайлович был выдающимся руководителем, человеком государственного масштаба, внесшим неоценимый вклад в развитие Самарской области.

Глава Самары Елена Лапушкина в свою очередь выразила соболезнования.

— Грамотный и инициативный руководитель — на каждом этапе своей трудовой жизни Юрий Михайлович решал сложнейшие вопросы и сделал многое для экономического и социального развития Самарской области. В памяти всех, кто был с ним знаком, навсегда останется его чуткое и внимательное отношение к людям, талант и профессионализм. Выражаю искренние соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам Юрия Михайловича, — сказала она.