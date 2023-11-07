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    Возле Новокуйбышевска нашли погребения позднего бронзового века

    07.11.2023

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    Возле Новокуйбышевска нашли погребения позднего бронзового века

    Возле Новокуйбышевска в кургане села Семеновка археологи нашли 14 погребений позднего бронзового века, сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

    Сотрудники Поволжского археологического центра раскопали курган № 1 курганного могильника «Семеновка II» площадью 1156 квадратных метров, который попадает в зону планируемой застройки.

    В обнаруженных погребениях захоронения располагались в скорченном положении на левом боку. Также в могильных ямах находились глиняные сосуды, которые располагались перед лицом умершего.

    Возле Новокуйбышевска нашли погребения позднего бронзового века

    В одном из захоронений на руки погребенного были надеты бронзовые желобчатые браслеты. В другом женском погребении в районе грудной клетки нашли каменные и сердоликовые бусы. На голове был мелкий бисер из раковины, который, предположительно, украшал головной убор женщины.

    Возле Новокуйбышевска нашли погребения позднего бронзового века

    Такой обряд захоронения и сопровождающий его керамический и металлический инвентарь указывает на то, что исследованный курган относится ко времени существования срубной культурно-исторической общности в 17-16 веках до нашей эры.

    Фото: УГООКН Самарской области

    ТЭГИ:
    Возле Новокуйбышевска нашли погребения позднего бронзового века

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