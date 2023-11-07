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    В небе над Самарской областью наблюдали северное сияние

    07.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    В небе над Самарской областью наблюдали северное сияние

    В прошедшие выходные в небе над Самарской областью жители могли наблюдать северное сияние. Как объяснили участники клуба любителей астрономии «АСТРОСАМАРА», уникальное природное явление разыгралось благодаря мощному удару солнечной плазмы в магнитосферу нашей планеты. Полярное сияние было настолько ярким, что наблюдалось по всей территории России. Жители поделились фотоснимками редкого для нашей области явления в социальных сетях.

    В небе над Самарской областью наблюдали северное сияние
    В небе над Самарской областью наблюдали северное сияние

    Фото: Артем Карпов

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    В небе над Самарской областью наблюдали северное сияние

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