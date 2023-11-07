В прошедшие выходные в небе над Самарской областью жители могли наблюдать северное сияние. Как объяснили участники клуба любителей астрономии «АСТРОСАМАРА», уникальное природное явление разыгралось благодаря мощному удару солнечной плазмы в магнитосферу нашей планеты. Полярное сияние было настолько ярким, что наблюдалось по всей территории России. Жители поделились фотоснимками редкого для нашей области явления в социальных сетях.

Фото: Артем Карпов