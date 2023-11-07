Во вторник, 7 ноября, в Самаре пройдут основные мероприятия в честь парада, который состоялся в Куйбышеве в 1941 году.

С 9:30 до 10:30 запланирована встреча с ветеранами и представителями ветеранских общественных организаций, участниками СВО и членами их семей в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» в лицее «Технический».

С 11:00 до 11:30 в ОДО пройдет торжественная церемония открытия памятной доски дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и парада 24 июня 1945 года в Москве Семену Чернецкому.

На площади Куйбышева с 11:30 до 11:45 состоится открытие фотовыставки российского военно-исторического общества «Герои и подвиги», а с 11:45 до 11:55 — церемония возложения цветов к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

В 12:00 на площади Куйбышева начнется Парад Памяти, в котором примут участие несколько парадных расчетов. Вход на мероприятие свободный. Также его можно будет посмотреть онлайн на ресурсах регионального правительства и местных телеканалов.

В 14:00 начнется всероссийская молодежная акция «Наши Семейные книги памяти» в парке «Россия — моя история». В 15:00 в ОДО стартует церемония награждения лучших парадных расчетов регионов РФ и победителей конкурсов в рамках проекта «Парад Памяти». С 18:00 до 20:00 пройдет концерт центрального оркестра министерства обороны РФ в Самарском театре оперы и балета.