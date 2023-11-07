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    Самарская певица стала участницей телешоу «Перепой звезду!»

    07.11.2023

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    Самарская певица стала участницей телешоу «Перепой звезду!»

    Самарчанка Александра Байдачная приняла участие в музыкальном шоу «Перепой звезду!» на федеральном телеканале. В этом проекте обычные люди доказывают, что могут петь лучше профессионалов. Жительница Самары сразилась в поединке с певицей Жасмин.

    37-летняя Александра Байдачная работает на местном телевидении и развивается в музыкальной сфере с авторским проектом «ТЕПЛОСИНЯЯ». Самарчанка исполнила песню Эдиты Пьехи «Замечательный сосед» дуэтом с Жасмин. Члены жюри отметили, что номер вышел ярким и зажигательным.

    Женской половине судей особенно понравился костюм Александры — черное платье с серебристым верхом и каскад из сверкающих заколок, которые издалека напоминают необычный головной убор. По словам певицы, наряд ей помогли сделать своими руками друзья. Девушка отметила, что в Самаре живет много талантливых людей, и пригласила Жасмин в наш город, пообещав сшить ей красивое платье.

    Под большим впечатлением от самарчанки осталась актриса Лариса Гузеева:

    — Саша, вы украли мое сердце. У вас столько энергии, столько запаса. Вам так нравится находиться на этой сцене. Вас распирает. Мне кажется, если бы вы сегодня не вышли на сцену, вы бы лопнули там. Все горит у вас: и заколочки на голове, и глаза.

    Заколки настолько приглянулись членам жюри, что музыкант Петр Дранго предложил купить их у Александры, чтобы потом подарить Ларисе Гузеевой. В итоге самарчанка сняла все свои заколки и подарила их артисткам в жюри.

    По итогам выступления четверо из пяти членов жюри поддержали Александру Байдачную. Один голос от Петра Дранго достался Жасмин. На своей странице вконтакте самарская певица поблагодарила всех за поддержку:

    — Друзья, спасибо вам за отзывы, за искренний отклик об эфире, — написала Александра Байдачная.

    Фото: скрин с телешоу «Перепой звезду!»

    ТЭГИ:
    Самарская певица стала участницей телешоу «Перепой звезду!»

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