В понедельник, 6 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета прошел юбилейный концерт артистов детского музыкального театра «Задумка». С 50-летием воспитанников и коллектив учреждения поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.

Театр появился в 1973 году как школьный хореографический кружок, его основателю и бессменному руководителю Елене Колотовкиной тогда было всего 15 лет. «Задумка» стала одной из визитных карточек советского Куйбышева, она обрела известность не только в СССР, но и за границей. Сейчас коллектив имеет огромный репертуар, дает около 200 концертов в год и гастролирует за рубежом. В театре занимаются около 500 человек.

Крупнейший детский театр Самарской области — обладатель звания «Лучший коллектив России» 2015 года, лауреат общественной акции «Народное признание», обладатель национальной премии детского и юношеского танца «Весна Священная».

Танцоры и вокалисты «Задумки» регулярно участвуют в крупных мероприятиях, городских и областных праздниках, выступают на спортивных соревнованиях.

— Трудно представить, какие еще творческие детские коллективы дарят радость и самарской земле, и всему миру. Думаю, их можно по пальцам пересчитать, – отметил Дмитрий Азаров. — Это радость раскрытия таланта ребенка, который потом ощущает свои навыки, получает уверенность, становится человеком успешным, по-настоящему любящим свою великую Родину. На протяжении полувековой истории театр приобщал юных жителей Самары и Самарской области к великой русской культуре.

Губернатор напомнил, что сейчас идет год педагога и наставника, и особо отметил уникальный педагогический состав театра «Задумка».

— Без педагогов достижения были бы невозможны. У вас божий дар открывать талант в каждом ребенке, — заявил Дмитрий Азаров. — Это настоящие энтузиасты, влюбленные в российский танец, которые своей любовью делятся с каждым ребенком и являются учителями с большой буквы. Многие выпускники называют и Елену Колотовкину, и других преподавателей вторыми мамами. Это очень высокое звание. Наверное, более высокого звания человеку, который занимается с детьми, представить просто невозможно.

В рамках юбилейного концерта глава региона и глава города вручили награды педагогам театра. Так, художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры РФ Елена Колотовкина награждена почетным знаком губернатора «За служение людям».

Поздравила коллектив с юбилеем и Глава Самары Елена Лапушкина:

— Самаре есть чем гордиться. И, конечно, «Задумка» является настоящей жемчужиной культурной жизни нашего города. Кто мог подумать, что из хореографического ансамбля «Задумка» станет настоящим музыкальным детским театром. Во многом это заслуга Елены Колотовкиной, её энергии, любви к делу, любви к детям. Желаю вам новых творческих успехов, и пусть все лучшие творческие коллективы России борются за возможность выступать с нашей «Задумкой» на одной сцене!

По словам руководителя театра Елены Колотовкиной, самое важное для нее — отзывы выпускников. Они говорят, что «Задумка» помогла им сформировать характер и преуспеть в жизни:

— Считаю, что важно формировать социально-активного, творческого человека. Главное — создать коллектив, что у нас получается. Научить танцевать, в принципе, много кто может. Но нужно еще сплотить ребят в одну семью.

У театра множество планов на будущее. Благодаря грантам «Задумка» расширяет репертуар и географию выступлений. В 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализованы два проекта.

Первый — образовательный и наставнический проект «Творим волшебство вместе», направленный на совместное общение и творчество детей от пяти до 11 лет и семейной аудитории. «Задумка» показала 10 спектаклей для 5 000 зрителей в городах и районах области, 3 000 человек посмотрели спектакли в режиме онлайн.

Второй — спектакль «Князь Владимир: самарская страница», поставленный благотворительным фондом Лиепы. В главных ролях выступили народная артистка России Илзе Лиепа и лауреат премии «Золотая маска» Роман Андрейкин. Из самарских актеров были введены Андрей Нецветаев и Андрей Бершов. Остальные роли исполнили юные артисты «Задумки».

К 50-летнему юбилею выпустили спектакль «Космическая сага: Невозможное возможно», с которым «Задумка» выступила в субботу в «Звезде», в воскресенье в «МТЛ Арене» и в понедельник в театре имени Шостаковича. Постановка удивила даже представителей столицы.

Фото обложки: пресс-служба администрации Самары