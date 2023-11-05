В самарских библиотеках прошло множество мероприятий, посвященных параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Одно из них, «Фотохроника — история — мы», состоялось 5 ноября в центральной городской библиотеке имени Крупской. На встрече со школьниками и жителями Самары Лев Фиников рассказал о своем отце — военном фотокорреспонденте Николае Финикове. Встречу провел самарский краевед, директор литературно-мемориального музея имени Горького Михаил Перепелкин.

Лев Фиников сообщил, что его отец родился в 1908 году в Самаре. Он был четвертым ребенком в семье, после него появились еще двое детей. Родители умерли, и в 1920-м, в 12 лет, Николай Фиников оказался в детском доме на улице Алексея Толстого. Пробыл там два года, а потом перебрался к старшему брату Алексею. Жили в доме в районе улиц Фрунзе и Ленинградской.

Будучи подростком, Николай работал разносчиком газет и журналов, затем устроился помощником оператора в самарскую студию кинохроники на улице Молодогвардейской. Здесь он трудился с 1927 по 1930 годы, интересуясь делом старших товарищей, изучая его. Самостоятельно снимал в разных областях и всегда брал свой фотоаппарат. В 1930 его работы приняли на всесоюзный конкурс журнала «Советское фото» и опубликовали. Потом Николай служил в погранвойсках около четырех лет.

Вернувшись в Самару, Фиников работал штатным фотографом в газете Приволжского военного округа «Красноармеец». Набирался опыта, объездил с камерой все города ПриВО, практически в каждом номере печатали его снимки. Сын Лев родился в 1937 году, а его брат — в 1940-м. В первые дни Великой Отечественной войны Николай отправился на фронт как военный фотокорреспондент в составе 21-й армии, созданной на базе частей ПриВО. Газету «Красноармеец» переименовали в «Боевой натиск».

На встрече в библиотеке Лев Фиников обратил внимание на вклад 21-й армии в победу в войне. Его отец вместе с товарищами участвовал в Сталинградской, Курской битвах, сражении под Прохоровкой, прошел Орел, Белгород, Харьков, Прибалтику, Кёнигсберг, Берлин, Прагу. Везде он запечатлевал на фото бои, потери, солдат, подвиги, победы — правду о войне. Часто передать материалы в номер было непросто.

— Отец присылал нам открытки. Писал: бьем фашистов день и ночь, трудно, но мы придем к победе. Меня и брата он называл «пацаны, мальчишки». Просил жить и помогать маме, — рассказал Лев Фиников.

В 1944 году Николая Финикова перевели в газету «Правда». Много раз был он на волоске от смерти, рисковал жизнью, получил боевые ордена и медали. Он — единственный фотокорреспондент из Куйбышева, прошедший всю Великую Отечественную войну, с первого до последнего дня. Лев Фиников отметил, что с 1941 по 1945 годы погибли более тысячи военкоров.

После Победы, в конце мая 1945 года, отец вернулся в Куйбышев и месяц был с семьей. Потом вызов в Москву, а оттуда на самолете — на Дальний Восток и на войну с Японией. И дома Николай Фиников оказался только в апреле 1946 года. Затем — работа в газете ПриВО «За Родину!», в Телеграфном агентстве Советского Союза, для которого снимал строительство Куйбышевской ГЭС, в газете «Труд», где в его объективе отразилось народное хозяйство, работа предприятий разных отраслей.

В этом году был издан альбом военного фотокорреспондента Николая Финикова «Фотохроники войны и мира», куда вошли более 250 его уникальных снимков с 1930 по 1960-е годы. Фотографии сопровождаются авторским описанием. Альбом можно посмотреть в самарских библиотеках.

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