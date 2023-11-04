Музей-галерея «Заварка», которая находится в «Доме Маштакова» на Самарской, 207, стала филиалом муниципального учреждения культуры. В субботу, 4 ноября, директор музея Эльдара Рязанова Мария Ионова рассказала, как теперь будет функционировать новое пространство.

Несмотря на то, что теперь «Заварка» — это часть музея Эльдара Рязанова, тематика мероприятий сохранится. Здесь продолжат обсуждать судьбу старинных зданий, архитектурных элементов и вопросы сохранения исторической среды.

— Сегодня мы приняли первых посетителей — школьников из Самары, чтобы рассказать им историю дома Маштакова. Это проба пера. Конечно, мы возьмем все лучшее, что заложили здесь представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вместе с ними мы подготовили новые проекты, которые, я надеюсь, скоро реализуем, — отметила Мария Ионова.

По ее словам, кардинальных изменений в музее не ожидается. Здесь всегда будут рады гостям. Ожидается, что на первом этаже, наконец, откроется чайная, которая изначально была предусмотрена проектом.

Команда пространства готовится к новому сезону. В ближайшие дни откроется выставка «Прокудин-Горский. Типы России», подготовленная Агентством социокультурных технологий. Она посвящена уникальным снимкам новатора цветной фотографии в России. В рамках выставки пройду разные события: лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, фотопрогулки.

Также музей присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств 2023». В эти дни гостей научат делать традиционные народные игрушки. Также посетители смогут побывать на экскурсиях по дому, пообщаться с художницей Яной Арбузовой и присоединиться к чайной церемонии.

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