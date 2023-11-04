Официальное опубликование

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения (эксплуатации) объекта газораспределительной системы: «Газопровод Винтай-Самара» с кадастровым номером 63:01:0000000:24227

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения (эксплуатации) объекта газораспределительной системы: «Газопровод Винтай-Самара» с кадастровым номером 63:01:0000000:24227 Сведения […]