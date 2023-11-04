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    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3527 от 02.11.2023 г.

    04.11.2023

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    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3527 от 02.11.2023 г. «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Венцека, Ленинская, Садовая, Южная обводная дорога, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3527 от 02.11.2023 г.

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