04.11.2023
569
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3526 от 02.11.2023 г. «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 974 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе) в Кировском районе городского округа Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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