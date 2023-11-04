    Поиск

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3526 от 02.11.2023 г.

    04.11.2023

    569

    Автор:

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3526 от 02.11.2023 г. «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 974 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе) в Кировском районе городского округа Самара»»

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3526 от 02.11.2023 г.

    Читайте также:

    Официальное опубликование

    Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения (эксплуатации) объекта газораспределительной системы: «Газопровод Винтай-Самара» с кадастровым номером 63:01:0000000:24227
    Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения (эксплуатации) объекта газораспределительной системы: «Газопровод Винтай-Самара» с кадастровым номером 63:01:0000000:24227 Сведения […]

    Официальное опубликование

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3528 от 02.11.2023 г.
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3528 от 02.11.2023 г. «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по […]

    Официальное опубликование

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3527 от 02.11.2023 г.
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3527 от 02.11.2023 г. «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации