04.11.2023
558
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3524 от 02.11.2023 г. «О разрешении Вершинину Вячеславу Валерьевичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Пионерской, Молодогвардейской, Комсомольской, Чапаевской в Самарском районе городского округа Самара»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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