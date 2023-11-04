04.11.2023
543
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3525 от 02.11.2023 г. «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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