Самарцы и гости из более чем 150 городов и четырех стран участвуют в седьмом ежегодном полумарафоне «В беге мы едины» на второй очереди набережной. Это событие, посвященное Дню народного единства, стало официальным завершением летнего легкоатлетического сезона.
В программу спортивного мероприятия традиционно входят забеги на дистанции 3, 10 и 21,1 км, а также самарская миля (1 586 метров) и 600 метров для детей.
Все финишеры получают памятные медали, которые станут финальной частью пазла линейки легкоатлетического сезона этого года. Кроме того, победителей на каждой дистанции наградят ценными подарками.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев