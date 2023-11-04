Самарцы и гости из более чем 150 городов и четырех стран участвуют в седьмом ежегодном полумарафоне «В беге мы едины» на второй очереди набережной. Это событие, посвященное Дню народного единства, стало официальным завершением летнего легкоатлетического сезона.

В программу спортивного мероприятия традиционно входят забеги на дистанции 3, 10 и 21,1 км, а также самарская миля (1 586 метров) и 600 метров для детей.

Все финишеры получают памятные медали, которые станут финальной частью пазла линейки легкоатлетического сезона этого года. Кроме того, победителей на каждой дистанции наградят ценными подарками.