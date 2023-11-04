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    В центре Самары проходит полумарафон

    04.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В центре Самары проходит полумарафон

    Самарцы и гости из более чем 150 городов и четырех стран участвуют в седьмом ежегодном полумарафоне «В беге мы едины» на второй очереди набережной. Это событие, посвященное Дню народного единства, стало официальным завершением летнего легкоатлетического сезона.

    В программу спортивного мероприятия традиционно входят забеги на дистанции 3, 10 и 21,1 км, а также самарская миля (1 586 метров) и 600 метров для детей.

    Все финишеры получают памятные медали, которые станут финальной частью пазла линейки легкоатлетического сезона этого года. Кроме того, победителей на каждой дистанции наградят ценными подарками.

    В центре Самары проходит полумарафон
    В центре Самары проходит полумарафон
    ТЭГИ:
    В центре Самары проходит полумарафон

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