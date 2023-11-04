Уважаемые жители и гости Самары! От администрации города и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

С каждым годом этот праздник приобретает все большую актуальность, напоминая нам об ответственности за настоящее и будущее Родины, могущество и славу которого мы создаем сообща.

В истории России есть множество примеров того, как народ, объединяясь, достигал великих перемен во имя общей цели. Мы гордимся нашими предками, их мужеством, самоотверженностью и настойчивостью, которые вдохновляют нас и мотивируют к прославлению и сохранению памяти о прошлом.

Этот великий праздник, как ничто другое характеризует сущность российского народа. Граждане нашего государства, вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания, всегда в едином порыве вставали на защиту интересов своей страны. В реалиях сегодняшнего дня сплоченность людей и единство вновь играют важную роль и позволяют нашему городу, области и государству в целом преодолевать сложности и уверенно идти вперед.

Самара всегда служила прекрасным примером взаимной поддержки, патриотизма и дружбы между народами. Жить в сильной стране, в развитом и процветающем регионе и городе – наше общее желание и цель. Очень важно, чтобы и в нынешнее непростое время, многонациональный народ нашего города объединяла любовь к своей малой Родине и землякам.

Отрадно, что и сегодня самарцы продолжают подтверждать статус нашего города как космической столицы страны, как крупного научного, промышленного и культурного центра. Мы должны передать славные трудовые традиции и будущим поколениям горожан.

От всей души поздравляю с праздником! Желаю всем жителям Самары, прежде всего, крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго!

Фото: пресс-служба администрации Самары