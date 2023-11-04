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    Губернатор обратился к самарцам в День народного единства

    04.11.2023

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    Губернатор обратился к самарцам в День народного единства

    В субботу, 4 ноября, губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с одним из важнейших государственных праздников — Днем народного единства.

    — Этот день напоминает нам о подвиге народного ополчения, которое под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского защитило наше Отечество от вражеского нашествия и внутренних распрей. Благодаря мужеству, патриотизму, единению перед лицом смертельной опасности, проявленному нашими предками в смутное время, Российское государство, стоявшее на самом краю пропасти, сохранило свою свободу и независимость, — отметил глава региона.

    Дмитрий Азаров подчеркнул особенную важность единства в настоящее время, когда Россия вновь подвергается суровым испытаниям:

    — Важно сохранять вековые традиции нашего народа, его героическую историю, многонациональную культуру и незыблемые духовные ценности. Убежден, что именно в опоре на эти ценности — залог величия и процветания России, стабильности и дальнейшего успешного развития Самарской области. В условиях современных угроз и вызовов только наша сплоченность, консолидация общества для достижения национальных целей развития страны, решения задач специальной военной операции, поставленных президентом Владимиром Путиным,  могут привести нас к Победе, к новому справедливому мироустройству.

    Глава региона поблагодарил земляков за самоотверженный труд на благо родной земли, за усилия, направленные на поддержку участников СВО и их семей, за постоянную заботу о сбережении культурного многообразия региона, укреплении мира, дружбы и согласия между народами, населяющими самарский край. 

    — От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Вместе мы можем больше! Наша сила – в единстве! — обратился он к жителям региона.

    Фото: пресс-служба правительства Самарской области

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    Губернатор обратился к самарцам в День народного единства

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