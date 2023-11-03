В пятницу, 3 ноября, в школе №12 состоялся городской этап исторического квеста «Куйбышев 41/45», посвященного Параду 7 ноября 1941 года. Он прошел в форме квиза. В нем приняли участие девять команд от общеобразовательных учреждений — лучшие по результатам отборочного и районного этапов. Это ученики седьмых-девятых классов школ №178, 110, 161, 140, 174, 16, 99, 6, 13.

Такой квест проводят в нашем городе в третий раз. Учредителем проекта выступает городской департамент образования.

Квиз состоял из трех раундов. В них — вопросы об истории Куйбышева военных лет и его жителях, о Параде и его участниках.

В результате в городском этапе проекта «Куйбышев 41/45» победила команда школы №6. Ребята из школ №110 и 161 заняли второе и третье места соответственно.

Также ребята смогли принять участие в мастер-классах: вырезать белых журавлей, написать письмо и отправить его участникам СВО, которые сейчас защищают нашу страну на передовой.