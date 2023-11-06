Крупный внутренний логистический центр, выполняющий роль перевалочного пункта для грузов, доставляемых по воде, планируется возвести в Волжском районе. Он может расположиться рядом с федеральной трассой Р‑229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и участком железной дороги «Кинель – Безенчук» на участке площадью 860 га.

Правительство области не отказывается от строительства сухого порта, проект которого внесен в обновленную схему территориального развития региона. Власти рассчитывают, что его появление расширит возможности перевозок и таможенного оформления грузов.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Самарской области