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    В Самарской области хотят построить сухой порт международного значения

    06.11.2023

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    Появились новые фото с высоты реконструкции моста через Сок

    Крупный внутренний логистический центр, выполняющий роль перевалочного пункта для грузов, доставляемых по воде, планируется возвести в Волжском районе. Он может расположиться рядом с федеральной трассой Р‑229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и участком железной дороги «Кинель – Безенчук» на участке площадью 860 га.

    Правительство области не отказывается от строительства сухого порта, проект которого внесен в обновленную схему территориального развития региона. Власти рассчитывают, что его появление расширит возможности перевозок и таможенного оформления грузов.

    Фото: пресс-служба министерства транспорта Самарской области

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    В Самарской области хотят построить сухой порт международного значения

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