В воскресенье, 5 ноября в 13:00, в городской библиотеке имени Крупской прошла встреча «Фотохроника – история – мы» (12+). Мероприятие посвящено единственному куйбышевскому фотокорреспонденту, прошедшему всю войну — Николаю Финикову.

В преддверии Парада Памяти сын военкора Лев Фиников рассказал о событиях, через которые прошел его отец, о военном прошлом страны и о работе над созданием альбома «Фотохроники войны и мира», куда вошли 250 снимков его отца.

Николай Фиников родился в 1908 году. До начала ВОВ он работал в газете Приволжского военного округа «Красноармеец». Со вторжением гитлеровской Германии в Советский Союз вместе с другими сотрудниками редакции ушел на фронт. Его путь сопровождался постоянной фотосъемкой боев и военного быта.