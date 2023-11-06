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    Самарцам рассказали о военкоре времен Великой Отечественной Войны

    06.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Вековой юбилей библиотеки. Столетие будут отмечать целый год

    В воскресенье, 5 ноября в 13:00, в городской библиотеке имени Крупской прошла встреча «Фотохроника – история – мы» (12+). Мероприятие посвящено единственному куйбышевскому фотокорреспонденту, прошедшему всю войну — Николаю Финикову.

    В преддверии Парада Памяти сын военкора Лев Фиников рассказал о событиях, через которые прошел его отец, о военном прошлом страны и о работе над созданием альбома «Фотохроники войны и мира», куда вошли 250 снимков его отца.

    Николай Фиников родился в 1908 году. До начала ВОВ он работал в газете Приволжского военного округа «Красноармеец». Со вторжением гитлеровской Германии в Советский Союз вместе с другими сотрудниками редакции ушел на фронт. Его путь сопровождался постоянной фотосъемкой боев и военного быта.

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    Самарцам рассказали о военкоре времен Великой Отечественной Войны

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