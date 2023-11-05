В школе № 49 в Самаре открыли музей военной контрразведки. То, что было под грифом «Совершенно секретно» теперь будут показывать школьникам. Один из центральных экспонатов — форма Великой Отечественной войны Константина Стычкова, в честь которого названо учебное заведение.

Ветеран служил в разведке «СМЕРШ», прошел Курскую битву, воевал за освобождение Чехословакии. В музее представлены личные вещи военного, а также фотографии и документы, рассказывающие о контрразведчиках. Для наглядности здесь утсановили стол — точную копию мебели, за которой работали в первой половине XX века контрразведчики.