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    В Самаре открылся музей контрразведки

    05.11.2023

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    В Самаре открылся музей контрразведки

    В школе № 49 в Самаре открыли музей военной контрразведки. То, что было под грифом «Совершенно секретно» теперь будут показывать школьникам. Один из центральных экспонатов — форма Великой Отечественной войны Константина Стычкова, в честь которого названо учебное заведение.

    Ветеран служил в разведке «СМЕРШ», прошел Курскую битву, воевал за освобождение Чехословакии. В музее представлены личные вещи военного, а также фотографии и документы, рассказывающие о контрразведчиках. Для наглядности здесь утсановили стол — точную копию мебели, за которой работали в первой половине XX века контрразведчики.

    В Самаре открылся музей контрразведки

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