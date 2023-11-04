Каждый из нас рано или поздно сталкивается с утратой близкого человека. Иногда горе невыносимо настолько, что кажется, вокруг рушится мир и его не восстановить. Как пережить утрату родных людей и правда ли, что время лечит. Рассказывают психологи Диана Гринвич и Александр Шахов.

Диана Гринвич

психолог:

— В моменты потери близких людей наш мозг реагирует сначала панически, осознавая, что он не сможет никогда больше увидеть/услышать ушедшего человека. Некоторые винят себя за то, что не успели многое сказать. Но затем приходит осознание и принятие. Вспоминаются общие хорошие, позитивные моменты.

Есть люди, которые изначально спокойно воспринимают факт смерти. Это не значит, что они не любили своих близких, просто у них другое мировоззрение. Они считают уход близких естественным процессом.



Лечит ли время? Скорее, нам помогают люди и обстановка вокруг.

Александр Шахов

социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, психолог, руководитель Центра психологической помощи:

— Я рекомендую изучить литературу на тему утраты и горевания. Наиболее известная модель проживания утраты по Кюблер-Росс. Она состоит из пяти стадий принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Часто эта модель воспринимается как линейная, то есть человек последовательно проходит каждую из стадий.

Автор текста: Солодухина Наталья