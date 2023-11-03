Музей-галерея «Заварка» в «Доме Маштакова» становится филиалом музея Эльдара Рязанова. Команда готовится к новому сезону.

В ближайшие дни откроется выставка «Прокудин-Горский. Типы России», предоставленная Агентством социокультурных технологий. Посетители увидят работы пионера цветной фотографии в России начала ХХ века. Они отражают визуальные образы народов России, показывают многообразие этносов, их образов жизни. Предусмотрена событийная программа: лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, фотопрогулки.

Уже в эти выходные в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023». 4 ноября программа стартует с обзорной экскурсии по «Дому Маштакова». Это образец деревянного зодчества старой Самары, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Посетители увидят сохранившиеся уникальные элементы: печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка). Возрастные ограничения 0+.

В тот же день пройдет мастер-класс по созданию народной игрушки «Зайчик на пальчик». Под руководством мастера ребята сделают народную тряпичную игровую куклу. Возрастные ограничения 6+.

4 ноября состоится мастер-класс по макетированию от детской архитектурной школы. Каждый участник создаст свой макет дома начала ХХ века. В результате соберут целую улицу. Возрастные ограничения 6+.

В тот же день пройдет концерт самарской группы «ПОЛЕ», соединяющей фольклор и современные жанры музыки. Старинные песни Поволжья зазвучат по-новому. Возрастные ограничения 12+.

Завершит программу 4 ноября экскурсия при свечах «Дом Маштакова. После заката». Гости узнают интересные факты о здании и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Возрастные ограничения 12+.

5 ноября программу откроет обзорная экскурсия по «Дому Маштакова». Возрастные ограничения 0+. Продолжит ее мастер-класс по созданию народной игрушки «Лошадка из лыка». Ребята смогут самостоятельно изготовить для себя и украсить фигурку из лыка, освоив этот материал. Возрастные ограничения 6+.

Завершит программу дня артист-ток с самарской художницей. Участники вместе с педагогом будут создавать натюрморт интерьера. По итогу события все желающие смогут забрать работы с собой домой, а в пространстве создадут живопись-инсталляцию, где реальные предметы перейдут в иллюзорное пространство картины. Возрастные ограничения 12+.

6 ноября снова состоится обзорная экскурсия по «Дому Маштакова». Возрастные ограничения 0+. Продолжит программу церемония «Поздний чай». Участники узнают об истории традиции чаепития в России и особенностях русской чайной культуры. Возрастные ограничения 12+.