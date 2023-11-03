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    Теплая погода в Самарской области побила сразу девять рекордов

    03.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области создадут систему экстренного оповещения во время ЧС

    2 ноября в поселке Авангард температура воздуха составила 15,2°С. Это на 1,2°С больше рекорда, который был установлен в 1994 год. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

    В Кинель-Черкассах температура поднялась до 14,9°С, на 1,9°С выше предыдущего рекорда 56-летней давности. В Большой Глущице воздух прогрелся до 14,5°С.

    В Тольятти потеплело до 13,5°С. В Клявлино — 12,5°С, а в Серноводске и Самаре- 14,2°С. Во всех этих населенных пунктах превышен показатель 2000 года.

    В Челно-Вершинах зафиксировали 12,9°С, а в Аглосе – 14,4°С.

    ТЭГИ:
    Теплая погода в Самарской области побила сразу девять рекордов

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