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    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    03.11.2023

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    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    В День народного единства, 4 ноября, в Самаре пройдут мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году они проходят под девизом «Россия объединяет». Самарцев ждут экскурсии, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, выставки и многое другое.

    Музей Модерна

    С 18:00 до 21:00

    «Ночь искусств» под названием «Смех» посвящена юмору как явлению в искусстве и общественной жизни. Тема связана с музейной выставкой «-шутка.» о самарских сатирических журналах начала XX века. В подвале покажут немые фильмы и изучат шутку как механизм. На первом этаже будет работать однодневная выставка «А. У. Зеленко: веселье в педагогике», пройдет лекция и концерт. На втором этаже состоится авторская экскурсия «Топ 5 лучших шуток начала XX века», стендап и мастерская.

    (12+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Музей им. П. В. Алабина

    С 18:00 до 21:00

    Тема культурной акции — «Искусство вспоминать». Гости будут вспоминать о лете и собирать гербарий, вспоминать о детстве и делать куклу из ниток или птичку из ткани. Школу можно будет вспомнить на мастер-классе по чистописанию и в реставрационной мастерской. Также пройдут паблик-токи про переезд в старинный дом, жизнь на Волге и музеи.

    (6+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарский литературный музей

    С 13:00 до 21:00

    В рамках «Ночь искусств» под названием «Усадьба интерпретаций» пройдут экскурсии по основной экспозиции музея о жизни Алексея Толстого, лекция для родителей про недетские тайны детских книг, мастер-классы по осенней аппликации и шитью блокнота, интерактив для маленьких гостей, спецвыпуск литературного клуба, экскурсия от реставратора и два концерта.

    (6+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    «Нулевая комната»

    С 19:00 до 23:00

    В центре современной культуры в рамках «Ночь искусств» откроется выставка «Никто, нигде и никогда» от творческого объединения «Большая галерея». Также пройдет три медиации по экспозиции, перформативный мастер-класс по созданию картины, знакомство и диалог с художниками из Санкт-Петербурга.

    (16+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарский областной художественный музей

    С 19:00 до 23:00

    Тема «Ночь искусств» — «Человек без границ». Гостей ждут кураторские показы выставки картин Петрова-Водкина и Ларисы Наумовой. Пройдут мастер-классы по созданию семейного портрета с натуры, по скетчингу и по портрету в технике монотипии. Также состоится экскурсия «Портреты в коллекции Самарского художественного музея» и музыкальные выступления.

    (12+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    «Станкозавод»

    С 15:00 до 23:00

    В центре труда и отдыха на «Ночь искусств» откроется выставка «Всякие сказки» — продолжение знакомых сюжетов и образов в новом прочтении. До этого пройдет викторина (6+), лекции о символике русской сказки и волшебстве модерна (16+), а также мастер-класс по каллиграфии (12+). Завершится программа концертом organic deep house проекта Krasa Rosa

    (18+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Музей Эльдара Рязанова

    С 12:00 до 20:00

    В рамках «Ночь искусств» музей открывает свою экспозицию для всех желающих. Еще пройдут две лекции — «ГМК-62. Феномен оттепели» и «Рождение советского авангарда из духа дореволюционного кино».

    (16+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарский археологический центр

    С 18:00 до 21:00

    Здесь пройдут тематические экскурсии по новым выставкам «Лицом к лицу» и «Мокрая археология». Первая экскурсия будет посвящена проблемам зарождения древнего искусства, а вторая — искусству реставрации органических артефактов. Также состоится мастер-класс по искусству изразца.

    (6+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Дом-музей М. В. Фрунзе

    С 17:00 до 21:00

    На «Ночь искусств» музей подготовил интерактивную площадку «Оружие и форма», где можно будет устроить фотосессию. Сотрудники презентуют выставка «Самара 1918» и покажут предметы, которые не были представлены ранее. Гостям покажут документальный фильм про Самару в 1917 году и проведут экскурсию. В конце выступит самарская исполнительница Екатерина Бислер.

    (12+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарская областная универсальная научная библиотека

    С 11:00 до 21:00

    В СОУНБ программа «Ночь искусств» собрала экскурсии «Путешествие в главное книгохранилище региона», «Профессия дальнего действия», «Допечатная книга» и другие. Пройдет мастер-класс по народным промыслам, игра Лабиринты киноискусства, виниловая вечеринка, интерактив про Азбуку, интеллектуальный турнир и русский хоровод.

    (6+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Центральная городская библиотека им. Н. Крупской

    С 17:00 до 22:00

    В библиотеке пройдет лекция «Крымские прогулки с Константином Паустовским: литература, живопись, фотография» от заведующего Домом-музеем Паустовского в Старом Крыму. Также запланированы литературно-музыкальная программа «Любимая музыка кино» с участием солистки самарского театра оперы и балета Натальи Бондаревой, мастер-класс по бачате, концертная программа «Единство — это про Россию» и лекция поэта и писателя Леонида Немцева «Богини в искусстве».

    (12+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарская областная библиотека для молодежи

    С 18:00 до 23:00

    Для молодежи здесь пройдут музыкальная программа «Виниловое ассорти», выставка и лекторий «Фотография вне времени», поэтический концерт «Я встретил вас…» в честь 220-летия Тютчева, площадка современной поэзии, обсуждение книг с актерами театра «Мастерская» и аудиовизуальный перформанс ГАВВАХ.

    (16+)

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

    Самарская публичная библиотека

    С 15:00 до 23:00

    Сотрудники библиотеки проведут экскурсии по уличным достопримечательностям (12+), по выставке «Предки и потомки А. С. Пушкина в России» (6+) и по музейным комнатам «Три века истории» (6+). Кроме того, состоится концерт фольклорных ансамблей (6+), лекция о художнике Борисе Григорьеве (12+) и детективный квест «Искусство объединяет» (12+).

    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре
    Афиша на 4 ноября: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре

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