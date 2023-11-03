Музей им. П. В. Алабина

С 18:00 до 21:00

Тема культурной акции — «Искусство вспоминать». Гости будут вспоминать о лете и собирать гербарий, вспоминать о детстве и делать куклу из ниток или птичку из ткани. Школу можно будет вспомнить на мастер-классе по чистописанию и в реставрационной мастерской. Также пройдут паблик-токи про переезд в старинный дом, жизнь на Волге и музеи.

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