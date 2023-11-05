    Поиск

    В самарский филиал Третьяковки закупят мебель и камеры хранения

    05.11.2023

    440

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В самарский филиал Третьяковки закупят мебель и камеры хранения

    В Самаре ищут подрядчика для обустройства филиала Третьяковской галереи – информация размещена на сайте госзакупок. В документации указано, что необходимо закупить офисную мебель: кресла, столы, стеллажи, а также установить автоматические камеры хранения.

    Работы должны быть выполнены в течение 45 рабочих дней с даты заключения договора. Начальная цена контракта составляет 12,7 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 13 ноября. Также в самарском филиале Третьяковки в скором времени появятся аудиогиды и кинозал.

    ТЭГИ:
    В самарский филиал Третьяковки закупят мебель и камеры хранения

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации