В Самаре ищут подрядчика для обустройства филиала Третьяковской галереи – информация размещена на сайте госзакупок. В документации указано, что необходимо закупить офисную мебель: кресла, столы, стеллажи, а также установить автоматические камеры хранения.

Работы должны быть выполнены в течение 45 рабочих дней с даты заключения договора. Начальная цена контракта составляет 12,7 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 13 ноября. Также в самарском филиале Третьяковки в скором времени появятся аудиогиды и кинозал.