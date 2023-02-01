Это на 49,9 % больше показателей 2021 года (1,7 млн человек). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области, в прошлом году туристы потратили 17,6 млрд рублей. Это на 81,5 % больше чем в 2021 году (9,7 млрд рублей). За последние пять лет этот показатель увеличился в 3,5 раза.

Чаще всего в наш регион приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.