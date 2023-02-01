В меню сети ресторанов «Фуджи» появился новый раздел — «Коллекция бренд-шефа». Там вы сможете найти сашими-роллы, где меньше риса и больше морепродуктов. В списке новинок: «Монако» с тунцом, креветкой, лососем, авокадо и коралловыми чипсами, «Бора-Бора» с лососем, авокадо, омлетом томаго и дегидрированной клубникой и «Кейптаун» с лососем, креветкой, огурцом и трюфельным соусом. Ко всем сашими идет авторское дополнение — соусы в пипетках, которые добавят пикантности.