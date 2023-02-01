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    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    01.02.2023

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    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    Вступаем в последний месяц зимы и отмечаем это вкусными новинками. Самарские рестораны подготовили для нас новые роллы, горячие напитки, сытные хот-доги и еще много всего. Отправляйтесь в гастропутешествие в ближайшие выходные.

    Новые роллы

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    В меню сети ресторанов «Фуджи» появился новый раздел — «Коллекция бренд-шефа». Там вы сможете найти сашими-роллы, где меньше риса и больше морепродуктов. В списке новинок: «Монако» с тунцом, креветкой, лососем, авокадо и коралловыми чипсами, «Бора-Бора» с лососем, авокадо, омлетом томаго и дегидрированной клубникой и «Кейптаун» с лососем, креветкой, огурцом и трюфельным соусом. Ко всем сашими идет авторское дополнение — соусы в пипетках, которые добавят пикантности.

    Адрес:
    Ленинградская, 60

    Неделя хот-догов

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    На протяжении всей этой недели шеф-повар ресторана Meat Happens BBQ радует гостей фирменными хот-догами. Вы можете заказать четыре варианта: классический с сосиской (490 рублей), с ребром (490 рублей), с курицей в кисло-сладком соусе (490 рублей) и с рыбой (550 рублей). К каждому хот-догу подают салат коул слоу и картошку фри.

    Адрес: Молодогвардейская, 98

    Новые напитки

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    Бариста кофейни Lumos продолжают придумывать новые вкусы. Теперь гости могут попробовать два напитка: аlter nut — кофейно-ореховый микс на миндальном молоке и Cheese cracker — кофейно-сливочное сочетание с нотами сырного крекера. Эти позиции уже доступны к заказу.

    Адрес: Спортивная, 13

    Вафельный мастер-класс

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    В пятницу, 3 февраля, в заведении с норвежским стритфудом Vaffel пройдет детский мастер-класс. Маленькие повара под руководством шефа смогут приготовить вафли «Цезарь», «Ред Чикен», «Штрудель» и «Хей, Ханни!». Также каждый сделает свой авторский коктейль. Начало — в 18:00. Стоимость участия — 700 рублей. Необходимо заранее записаться.

    Адрес:
    Ленинградская, 63

    Новинки меню

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    Ресторан «Панорама» обновил свое меню. Отправляемся наблюдать за Волгой через большие окна и пробовать новые блюда. Среди них — салат с печеными овощами и сыром Фета (389 рублей), салат с обожженным кальмаром, лососем, черри и соусом песто (489 рублей), сытный мясной лагман по-домашнему (489 рублей), жареную на гриле куриную грудку с брокколи, лимоном и пармезаном (499 рублей). С другими позициями ознакомитесь в меню.

    Адрес:
    Красноглинское шоссе,
    строение 17

    Итальянский обед

    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

    11 февраля в 16:30 в SAMARA GASTRO впервые пройдет субботний итальянский обед. Бренд-шеф RODINA GRAND HOTEL Сочи подготовил четыре курса блюд: перец Рамиро с пряной рикоттой, тыквенным соусом на кокосовом молоке и ягодным бальзамиком, паста казаречче фламбе со сливочно-трюфельным соусом, готовящаяся в головке сыра, пицца с мортаделой и тирамису. Будет винное сопровождение и музыка от группы Jazz Time. Стоимость участия — 2 500 рублей. Запись по телефону 8-927-901-03-03.

    Адрес: Лесная, 23к2

    Фотографии из соцсетей заведений

    Фото обложки: unsplash.com Victoria Shes

    ТЭГИ:
    Кухмистерская: неделя хот-догов, новые роллы и вафельный мастер-класс

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