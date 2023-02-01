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    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 

    01.02.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 

    Общественные объединения, организации и просто неравнодушные горожане участвуют в пошиве, изготовлении теплых вещей и предметов быта, а также отправке посылок военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи в рамках СВО. Как отмечают в администрации Самары, в областном центре насчитывается более 100 таких объединений.

    Например, Союз женщин Промышленного района 1 февраля направил очередную партию гуманитарного груза на линию фронта. Это медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье и утепленные сапоги.

    Администрация Промышленного района поддерживает объединения людей, оказывая содействие неравнодушным жителям в поиске помещений и закупке необходимого оборудования. Помимо этого, район постоянно на связи с родными и близкими мобилизованных и каждый день помогает решать бытовые и социальные вопросы.

    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 
    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 
    ТЭГИ:
    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 

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