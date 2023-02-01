    Поиск

    В Самаре впервые проведут фестиваль «Архитектурное наследие»

    01.02.2023

    55

    Автор:

    В Самаре впервые проведут фестиваль «Архитектурное наследие»

    В июне город станет центром притяжения для архитектурного сообщества и экспертов в этой области. Выставки, лекции, смотры-конкурсы, встречи с профессионалами. Подготовка к фестивалю уже начата. Об этом в среду, 1 февраля, стало известно во время встречи главы города Елены Лапушкиной с президентом Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николаем Шумаковым и самарскими коллегами.

    Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» — событие, которое демонстрирует лучшие примеры восстановления исторической застройки. Он был организован впервые в 2018 году в Москве. Затем проходил в Казани, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. Практически на всех фестивалях присутствовали архитекторы из Самары.

    Темой фестиваля 2023 года стало архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития страны. Ожидается, что мероприятие принесет пользу Самаре и определит путь ее развития. Для проведения здесь рассматривали нескольких площадок.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    В Самаре впервые проведут фестиваль «Архитектурное наследие»

    Читайте также:

    Новости

    Союз женщин Промышленного района Самары отправил гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на СВО 
    Общественные объединения, организации и просто неравнодушные горожане участвуют в пошиве, изготовлении теплых вещей и предметов быта, а также отправке посылок […]

    Новости

    В Самаре скоро начнется строительство планетария
    В Самаре завершается подготовка к строительству планетария. Как сообщает городская администрация, работы стартуют уже в ближайшие дни. Знаковый для города […]

    Новости

    Готовность самарского ДК на площади Кирова составляет 45 %
    Во вторник, 31 января, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ по приведению в порядок объекта культурного наследия. Как сообщает пресс-служба […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации