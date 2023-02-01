В июне город станет центром притяжения для архитектурного сообщества и экспертов в этой области. Выставки, лекции, смотры-конкурсы, встречи с профессионалами. Подготовка к фестивалю уже начата. Об этом в среду, 1 февраля, стало известно во время встречи главы города Елены Лапушкиной с президентом Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николаем Шумаковым и самарскими коллегами.

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» — событие, которое демонстрирует лучшие примеры восстановления исторической застройки. Он был организован впервые в 2018 году в Москве. Затем проходил в Казани, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. Практически на всех фестивалях присутствовали архитекторы из Самары.

Темой фестиваля 2023 года стало архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития страны. Ожидается, что мероприятие принесет пользу Самаре и определит путь ее развития. Для проведения здесь рассматривали нескольких площадок.

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