В Самаре завершается подготовка к строительству планетария. Как сообщает городская администрация, работы стартуют уже в ближайшие дни. Знаковый для города и региона объект станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина.

Важно отметить, что создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары. Будет способствовать популяризации естественнонаучных знаний и новейших открытий для будущих поколений. На его площадке возможно проведение самого широкого спектра мероприятий космической тематики.

На сегодня рабочая документация разработана полностью. Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. В соответствии с документом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 года.

Площадь планетария составит 5 728 кв.м. По замыслу авторов проекта, в нем предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений.

Звездный зал планетария расположится на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет функционировать конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек.

В целях сохранения уникального облика музея «Самара Космическая» и сбережения зеленых насаждений обрамляющие музей ели получат специальное разрешение на пересадку. После завершения масштабного строительства их вернут на прежнее место.

Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея и будущего планетария, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича передадут на ответственное хранение.

Фото: администрация Самары