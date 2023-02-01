Во вторник, 31 января, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ по приведению в порядок объекта культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас почти полностью отремонтировали и отреставрировали покрытие кровли, заменили окна. Также привели в порядок фасады на улицах Победы, Физкультурной и Каховской, а во внутреннем дворике – на 80 %.

Кроме того, завершены работы по реставрации живописи и мозаики, крыльца главного и цоколя фасадов, утепления чердака. Смонтирована система пожаротушения сцены и запущена система отопления.

Руководитель проекта реставрации Станислав Борзов рассказал, что сейчас ведутся отделочно-реставрационные работы по отделке интерьеров, замена систем водоснабжения и канализации. После приступят к электромонтажным работам.

Кроме того, идет реставрация стен и потолков помещений, устройство системы внутреннего электроснабжения и освещения, реставрация люстр и бра в специализированном цехе. Без учета электриков в работах задействовано до 50 человек. Елена Лапушкина отметила, что по красоте и значимости дворец культуры на площади имени Кирова сравним с Самарским театром оперы и балета. Планируется воссоздать все в первозданном виде, каким его, в свое время, задумывали архитекторы и проектировщики.

В связи с тем, что в ходе работ выявились скрытые дефекты, сроки реставрации продлили до 2024 года. Работы при этом не останавливались ни на один день.

– Конечно, работ очень много, и я благодарна подрядчикам и рабочим, которые относятся ко всем работам с душой и должным качеством. Стараемся максимально восстанавливать то, что есть: и люстры, и кресла, будем закупать новое сценическое оборудование. Увы, когда приступили к ремонту, обнаружилось много скрытых дефектов, связанных с износом здания. Вынуждены были заниматься перепроектированием, но в данном случае исходим из того, что лучше сделать качественно, немного задержав сроки, но, чтобы это здание прослужило еще долгие годы нашим жителям города, – отметила глава города.

Фото обложки: администрация Самары