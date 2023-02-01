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    Самарца осудили за поджог пиццерии

    01.02.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарца осудили за поджог пиццерии

    Мужчина залез в известную пиццерию, ограбил ее и устроил поджог, сообщает информационный портал sovainfo.

    В ночь с 23 на 24 декабря 2020 года, он взломал дверь и забрался на третий этаж пиццерии. Злоумышленник забрал все ценные вещи, находившиеся в помещении и, чтобы скрыть кражу, устроил поджог. Преступник пытался скрыться, но сотрудники заведения смогли самостоятельно его задержать.

    В итоге суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же он должен будет возместить причиненный пиццерии ущерб.

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    Самарца осудили за поджог пиццерии

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