Мужчина залез в известную пиццерию, ограбил ее и устроил поджог, сообщает информационный портал sovainfo.

В ночь с 23 на 24 декабря 2020 года, он взломал дверь и забрался на третий этаж пиццерии. Злоумышленник забрал все ценные вещи, находившиеся в помещении и, чтобы скрыть кражу, устроил поджог. Преступник пытался скрыться, но сотрудники заведения смогли самостоятельно его задержать.

В итоге суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же он должен будет возместить причиненный пиццерии ущерб.