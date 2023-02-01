    Поиск

    В самарском Дворце ветеранов отметили Татьянин день

    01.02.2023

    38

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами

    Там состоялся концерт, приуроченный к празднику. Он проводился совместно с городской организацией инвалидов. На сцену в этот день выходили те, кто еще учится, и те, кто много лет назад окончил техникум или институт. Молодежный коллектив «Верея» Самарского института культуры исполнил лирические песни, частушки и романсы.

    – Люди в возрасте порой чувствуют себя угнетенно. Но если задать себе программу – идти вперед, помогать, нести людям добро, это сделает твою жизнь осмысленной. И праздник, на котором мы сегодня присутствуем, дает такой позитивный настрой, – отметила активист общества инвалидов Ленинского района Татьяна Зубкова.

    С эффектными танцевальными номерами выступил ансамбль бального танца Дворца ветеранов «Сеньоры». В завершение праздника все гости получили подарки от городской организации инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары на региональном портале нацпроектов.

    ТЭГИ:
    В самарском Дворце ветеранов отметили Татьянин день

    Читайте также:

    Новости

    Ульяновский автозавод возглавил инженер из Тольятти
    Кадровые перестановки, обещанные главой совета директоров ПАО «Соллерс» Адилем Шириновым в конце 2022 года, состоялись, и февраль 2023 года УАЗ встречает с новым […]

    Новости

    Бельгийский клуб «Остенде» арендовал игрока «Крыльев Советов»
    Футболист будет выступать за иностранную команду на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальная группа ПФК «Крылья Советов». Матео […]

    Новости

    В Октябрьском районе Самары проходят бесплатные тренировки для ребят из социально-незащищенных семей
    Во вторник, 31 января глава Октябрьского района Елена Бондаренко встретилась с директором спортивного клуба «Амстафф». -Мужчина выиграл грант по организации […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации