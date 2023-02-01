Там состоялся концерт, приуроченный к празднику. Он проводился совместно с городской организацией инвалидов. На сцену в этот день выходили те, кто еще учится, и те, кто много лет назад окончил техникум или институт. Молодежный коллектив «Верея» Самарского института культуры исполнил лирические песни, частушки и романсы.

– Люди в возрасте порой чувствуют себя угнетенно. Но если задать себе программу – идти вперед, помогать, нести людям добро, это сделает твою жизнь осмысленной. И праздник, на котором мы сегодня присутствуем, дает такой позитивный настрой, – отметила активист общества инвалидов Ленинского района Татьяна Зубкова.

С эффектными танцевальными номерами выступил ансамбль бального танца Дворца ветеранов «Сеньоры». В завершение праздника все гости получили подарки от городской организации инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары на региональном портале нацпроектов.