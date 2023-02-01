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    Учащимся самарской школы № 122 рассказали о блокаде Ленинграда

    01.02.2023

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    Учащимся самарской школы № 122 рассказали о блокаде Ленинграда

    В пятницу, 27 января, в годовщину полного освобождения северной столицы от фашистской блокады, в школе № 122 прошло памятное мероприятие «Непокоренный Ленинград». Его посетили учащиеся средних и старших классов, педагоги и гости учреждения. 

    Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, ведущие рассказали о ходе блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и продлилась долгих 900 дней.

    По словам директора народного музея «История завода ПАО «Салют»», ветерана труда Петра Моисеенко, однажды на встречу участников Великой Отечественной войны он пригласил журналиста, который был в блокадном Ленинграде. Репортер поделился воспоминаниями, как в один военный год в преддверии праздника Советской Армии воинская часть получила целый мешок подарков.

    – Кому-то достались теплые носки, кому-то – варежки, кому-то – кисет. Красноармеец Николай Иванов получил спичечный коробок, в котором лежал маленький кусочек черствого хлеба. К посылке прилагалось письмо от юной блокадницы: «Дорогой воин! Посылаю тебе самый дорогой подарок: небольшой сухарик. Больше у меня ничего нет. Но мне он больше не пригодится. Завтра я умру. А тебе, возможно, придаст силы, и ты пойдешь в атаку, – рассказал Петр Моисеенко.

    Директор школы № 122 Олеся Вердыева пояснила, что в учреждении ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию. 

    – Ребята занимаются научно-исследовательской деятельностью, участвуют в творческих конкурсах патриотической направленности, помогают ветеранам. Важно, чтобы это было системно, разовые акции не дадут результата. Наша задача – правильно воспитывать подрастающее поколение, – отметила она.

    Фото обложки: региональный портал нацпроектов

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    Учащимся самарской школы № 122 рассказали о блокаде Ленинграда

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