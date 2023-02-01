Кадровые перестановки, обещанные главой совета директоров ПАО «Соллерс» Адилем Шириновым в конце 2022 года, состоялись, и февраль 2023 года УАЗ встречает с новым руководителем Алексеем Спириным, сообщает информационный портал citytraffic.

Новый генеральный директор Ульяновского автозавода родился в Тольятти в 1977 году, закончил местный политехнический институт. Начинал свою карьеру на АвтоВАЗе в механосборочном производстве. В 2000-х работал на заводе Toyota в Ленинградской области.

Алексей Спирин назвал своими главными приоритетами повышение заработной платы специалистов, а также возвращение систем АБС, ESP и подушек безопасности.

Фото: пресс-служба УАЗ