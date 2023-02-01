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    В Октябрьском районе Самары проходят бесплатные тренировки для ребят из социально-незащищенных семей

    01.02.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарские актеры снялись в новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым»

    Во вторник, 31 января глава Октябрьского района Елена Бондаренко встретилась с директором спортивного клуба «Амстафф».

    -Мужчина выиграл грант по организации бесплатных занятий спортом для детей из малообеспеченных и социально- незащищенных семей. Наша общая задача вовлечь их в спорт! Наметили и планы на будущее, проговорили вопрос подачи заявки на президентский грант по реализации социальных проектов для людей старшего поколения, — пояснила Елена Бондаренко в своем телеграм-канале.

    Она добавила, что в настоящее время уже проводятся бесплатные тренировки для детей из малообеспеченных семей по разным видам спорта. Это кроссфит (7-13 лет), кикбоксинг (7-13 лет), дзюдо (3-13 лет), бокс и тайский бокс (10-13 лет).

    Тренировки может посещать любой желающий без ограничения по прописке. Адрес — улица Киевская, 1. Телефон для связи 8-917-105-93- 32.

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    В Октябрьском районе Самары проходят бесплатные тренировки для ребят из социально-незащищенных семей

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