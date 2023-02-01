Во вторник, 31 января глава Октябрьского района Елена Бондаренко встретилась с директором спортивного клуба «Амстафф».

-Мужчина выиграл грант по организации бесплатных занятий спортом для детей из малообеспеченных и социально- незащищенных семей. Наша общая задача вовлечь их в спорт! Наметили и планы на будущее, проговорили вопрос подачи заявки на президентский грант по реализации социальных проектов для людей старшего поколения, — пояснила Елена Бондаренко в своем телеграм-канале.

Она добавила, что в настоящее время уже проводятся бесплатные тренировки для детей из малообеспеченных семей по разным видам спорта. Это кроссфит (7-13 лет), кикбоксинг (7-13 лет), дзюдо (3-13 лет), бокс и тайский бокс (10-13 лет).

Тренировки может посещать любой желающий без ограничения по прописке. Адрес — улица Киевская, 1. Телефон для связи 8-917-105-93- 32.