Футболист будет выступать за иностранную команду на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальная группа ПФК «Крылья Советов».

Матео Барач появился в самарской команде в 2022 году, защитник перешел из «Сочи» на правах аренды. Чуть позже «Крылья Советов» выкупили футболиста. За волжан он успел сыграть 18 матчей и забить 1 гол. Из Бельгии в Самару игрок должен будет вернуться обратно уже этим летом.

Фото: официальная группа ПФК «Крылья Советов»