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    Бельгийский клуб «Остенде» арендовал игрока «Крыльев Советов»

    01.02.2023

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    Бельгийский клуб «Остенде» арендовал игрока «Крыльев Советов»

    Футболист будет выступать за иностранную команду на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальная группа ПФК «Крылья Советов».

    Матео Барач появился в самарской команде в 2022 году, защитник перешел из «Сочи» на правах аренды. Чуть позже «Крылья Советов» выкупили футболиста. За волжан он успел сыграть 18 матчей и забить 1 гол. Из Бельгии в Самару игрок должен будет вернуться обратно уже этим летом.

    Фото: официальная группа ПФК «Крылья Советов»

    ТЭГИ:
    Бельгийский клуб «Остенде» арендовал игрока «Крыльев Советов»

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