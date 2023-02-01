Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Самарской области. Теперь физлицам разрешается запускать в регионе дроны только по согласованию с органами государственной власти. Временная мера принята для обеспечения общественной безопасности. При этом при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ профильными службами беспилотники будут применяться по-прежнему.

Аналогичные меры приняты и в ряде других областей страны.