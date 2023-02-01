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    Самарцам запрещается использовать беспилотники в частном порядке без согласования

    01.02.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Самарской области. Теперь физлицам разрешается запускать в регионе дроны только по согласованию с органами государственной власти. Временная мера принята для обеспечения общественной безопасности. При этом при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ профильными службами беспилотники будут применяться по-прежнему.

    Аналогичные меры приняты и в ряде других областей страны.

    ТЭГИ:
    Самарцам запрещается использовать беспилотники в частном порядке без согласования

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