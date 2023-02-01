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    В Самаре арбитражный суд отменил продажу завода «Рейд-1»

    01.02.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре арбитражный суд отменил продажу завода «Рейд-1»

    Сделку с ООО «Торнадо», учредителем которого является бизнесмен Алексей Шаповалов, потребовали признать недействительной, сообщает информационный портал samara.kp.

    «Рейд-1» – правопреемник предприятия «Рейд», которое начали банкротить с 2011 года. Несколько лет назад у Ольги Шаповаловой получилось приобрести завод, но позже это оспорил бизнесмен Арарат Назаретян.

    Шаповалова хотела обжаловать решение суда, но скончалась. К судебным разбирательствам подключился ее брат Алексей. Позже имущество завода опять выставили на торги. Участником аукциона стала компания «Торнадо». С ее стороны была предложена сумма в 93,4 млн рублей. «Торнадо» в итоге выиграло торги, но на этом история не закончилась.

    Против передачи имущества завода выступили Арарат Назаретян и Гаяне Овсепян. Первый заявил, что аукцион провели с нарушениями, вторая высказалась о слишком коротком периоде подачи заявок на участие в торгах. Суд встал на сторону истцов, но компания «Торнадо» всё еще может обжаловать это решение.

    ТЭГИ:
    В Самаре арбитражный суд отменил продажу завода «Рейд-1»

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