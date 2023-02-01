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    В Самаре готовят проект необычного вагона в поезде «Жигули»

    01.02.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Из Тольятти в Москву запустят двухэтажный поезд

    Идея необычного вагона, посвященного воплощенным в городских скульптурах сюжетам, принадлежит депутату Госдумы Александру Хинштейну. В планах в поезде «Жигули» оформить купе «Дядя Степа», «Тема и Жучка», «Аленький цветочек» и другие. Они будут декорированы в соответствующем стиле, включая тематические картины. Об этом говорится на официальном сайте Александра Хинштейна.

    Рабочее название проекта — «КультСамара». Реализацией занимается Куйбышевский филиал АО ФПК. Презентовать культурный вагон планируется в июне этого года.

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    В Самаре готовят проект необычного вагона в поезде "Жигули"

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