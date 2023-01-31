Администрация Октябрьского района предупреждает граждан о том, что в настоящее время на сетях ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

В связи с этим возможны отключения либо предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения ненадлежащего качества в многоквартирных домах, расположенных в границах улиц Луначарского/Осипенко/пр. Ленина/Северо-Восточная магистраль/Гагарина/Революционная/Постников Овраг/Лукачева.

Планируемый срок окончания работ до 02:00 1 февраля 2023 года.