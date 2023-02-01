Консорциум создан в 2020 году по инициативе Санкт-Петербургского горного университета, сообщается на сайте вуза. Одна из главных его задач — повышение качества высшего образования и уровня адаптации учебных заведений к запросам рынка труда, интеграция крупных профильных компаний, органов государственной власти и университетов.

Сегодня консорциум объединяет более 70 университетов. «Недра» расширяет возможности каждого из его участников в области научных исследований. Так, ТГУ поможет в повышении эффективности предприятий минерально-сырьевого сектора.

— В ТГУ совместно с разведочными организациями велись разработки переносных невзрывных источников сейсмических волн, позволяющих находить залежи нефти и газа. Благодаря конструктивным решениям специалистов вуза, не имеющим аналогов в мире, были созданы электромагнитные импульсные источники «Енисей» и «Геотон». Сегодня они практически вытеснили из сейсморазведочной практики импульсные источники иных типов, — рассказал проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис.

По его словам, с прошлого века ТГУ занимается исследованиями по тематике акустической эмиссии. АЭ позволяет выявлять и прогнозировать развитие дефектов в металлических элементах конструкций и машин. Ученые ТГУ научились выделять «полезные» сигналы на самой ранней стадии развития негативных процессов и заблаговременно оповещать о возможности наступления инцидента. Тем самым обеспечивается безопасная эксплуатация технических объектов, снижается вероятность наступления техногенных катастроф и аварий.

Еще одно перспективное направление разрабатывает в ТГУ группа профессора Александра Ковтунова. Ученые занимаются исследованиями интерметаллидных сплавов, которые способны существенно увеличить срок службы изделий. Это свойство было проверено, в частности, на ножах, которые используются при производстве кирпича. Интерес к технологии проявили специалисты по бурению скважин из Альметьевска.

Фото: официальный сайт ТГУ