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    В Самаре на заседании городского Общественного совета по вопросам образования обсудили план мероприятий Года педагога и наставника

    31.01.2023

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    В Самаре на заседании городского Общественного совета по вопросам образования обсудили план мероприятий Года педагога и наставника

    Глава Самары Елена Лапушкина напомнила в своем телеграм-канале, что 2023 год в стране объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Это символично и подчеркивает высочайшую значимость профессии учителя. 

    — Этот год мы начали с разработки плана мероприятий, который обсудили сегодня на заседании городского Общественного совета по вопросам образования, — отметила Елена Лапушкина. — Педагоги и наставники — основа любого общества. Какие нравственные основы заложит, каким навыкам обучит учитель своего ученика – таким он выйдет из-под крыла наставника и понесет дальше заложенные в него ценности и морально-нравственные ориентиры. И это не говоря о значимости образования самого по себе: обучение и воспитание новых поколений — залог развития нашего города, региона и всей страны.

    Глава города добавила, что в Самаре наставничество развито во многих отраслях, поэтому план включает в себя мероприятия не только в сфере образования. 

    -Значимость такой наставнической работы на предприятиях, заводах, в социальной сфере и здравоохранении сложно переоценить. Мы постарались разработать межведомственный план, мероприятия которого призваны повысить престиж и педагогической деятельности, и наставнической работы. Благодарю коллег за детальную проработку плана, активное обсуждение и предложения. В ближайшее время план будет доработан, и в скором времени приступим к его реализации, — подчеркнула глава города.

    Фото:https://t.me/s/e_lapushkina

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    В Самаре на заседании городского Общественного совета по вопросам образования обсудили план мероприятий Года педагога и наставника

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