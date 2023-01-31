30 января в школах по всей стране состоялись классные часы, посвященные новой организации детей и молодежи «Движение первых». Она была создана в прошлом году, чтобы объединить юных граждан, способствовать раскрытию их талантов, развитию. Участники движения говорят, что хотят обеспечить России великое будущее, менять мир к лучшему. В самарской школе №157 такой урок для старшеклассников провел выпускник учреждения, руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

Он рассказал: идея создать движение, объединяющее юных граждан, принадлежит самим детям. Школьница из Севастополя Диана Красовская озвучила эту инициативу президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле прошлого года. Глава государства поддержал начинание. В декабре состоялся I съезд движения. Он собрал детей-делегатов из всех 89 регионов страны.

На съезде молодежь сформулировала миссию объединения: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Также ребята подготовили планы — в общей сложности предусмотрено 12 направлений работы. Это образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия. Здесь каждый может найти то, что интересно именно ему.

Чтобы работать совместно, в состав «Движения первых» вошли многие детские и молодежные организации: Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена» и другие.

Как отметил в видеообращении руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, новое объединение подарит ребятам интересные и полезные школьные годы, бесценный опыт общения со сверстниками, положительные эмоции, первые уверенные шаги в сторону взрослой жизни.

— Правительство Самарской области готово помогать молодому поколению в реализации инициатив. Сейчас в нашем регионе создано 20 первичных отделений организации, — рассказал Сергей Бурцев. — Их можно открывать везде, где есть дети: в учебных заведениях, в учреждениях культуры, спорта.

В завершение урока старшеклассники школы №157 заявили о решении стать частью «Движения первых».

Чтобы вступить в «Движение первых», нужно оставить заявку на официальном сайте объединения: будьвдвижении.рф.