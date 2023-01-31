    Поиск

    Самарские школьники вступают в российское движение детей и молодежи

    31.01.2023

    38

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарские школьники вступают в российское движение детей и молодежи

    30 января в школах по всей стране состоялись классные часы, посвященные новой организации детей и молодежи «Движение первых». Она была создана в прошлом году, чтобы объединить юных граждан, способствовать раскрытию их талантов, развитию. Участники движения говорят, что хотят обеспечить России великое будущее, менять мир к лучшему. В самарской школе №157 такой урок для старшеклассников провел выпускник учреждения, руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

    Он рассказал: идея создать движение, объединяющее юных граждан, принадлежит самим детям. Школьница из Севастополя Диана Красовская озвучила эту инициативу президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле прошлого года. Глава государства поддержал начинание. В декабре состоялся I съезд движения. Он собрал детей-делегатов из всех 89 регионов страны.

    На съезде молодежь сформулировала миссию объединения: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Также ребята подготовили планы — в общей сложности предусмотрено 12 направлений работы. Это образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия. Здесь каждый может найти то, что интересно именно ему.

    Чтобы работать совместно, в состав «Движения первых» вошли многие детские и молодежные организации: Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена» и другие.

    Как отметил в видеообращении руководитель «Движения первых» Григорий Гуров, новое объединение подарит ребятам интересные и полезные школьные годы, бесценный опыт общения со сверстниками, положительные эмоции, первые уверенные шаги в сторону взрослой жизни.

    — Правительство Самарской области готово помогать молодому поколению в реализации инициатив. Сейчас в нашем регионе создано 20 первичных отделений организации, — рассказал Сергей Бурцев. — Их можно открывать везде, где есть дети: в учебных заведениях, в учреждениях культуры, спорта.

    В завершение урока старшеклассники школы №157 заявили о решении стать частью «Движения первых».

    Чтобы вступить в «Движение первых», нужно оставить заявку на официальном сайте объединения: будьвдвижении.рф.

    ТЭГИ:
    Самарские школьники вступают в российское движение детей и молодежи

    Читайте также:

    Новости

    Первый вице-губернатор проверил ход строительства метро
    В Самаре продолжается строительство метрополитена. Работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации города. Все вопросы решаются без […]

    Новости

    В Самарской области продолжается сбор заявок на конкурс «Добрые новости»
    Параллельно принимают заявки для конкурса юных журналистов «Юнкор». Их могут отправить федеральные, региональные, муниципальные, студенческие, корпоративные печатные и электронные СМИ, […]

    Новости

    Самарцам предлагают принять участие в федеральном конкурсе «Лучший зимний двор России»
    Жителям предлагают стать участниками конкурса «Лучший зимний двор России». О мероприятии сообщает администрация Самары. Как отмечают организаторы, конкурс направлен на […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации