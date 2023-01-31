Жителям предлагают стать участниками конкурса «Лучший зимний двор России». О мероприятии сообщает администрация Самары. Как отмечают организаторы, конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Предусмотрены номинации «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»,

«Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора».

Отметим, что заявку на конкурс может подать любой желающий – собственник или наниматель помещения в МКД, член совета МКД, член ТСЖ или представитель управляющей организации. Достаточно пройти по ссылке

https://life-konkurs.er.ru/

Требования к заявке можно посмотреть здесь

https://life-konkurs.er.ru/static/media/…

Заявки необходимо подать до 28 февраля. С 28 февраля по 15 марта жюри их рассмотрит, с 16 марта – подведет итоги и выберет победителей. До 15 марта на сайте будет проходить и народное голосование.