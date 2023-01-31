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    В Самарской области продолжается сбор заявок на конкурс «Добрые новости»

    31.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке от имени Роскомнадзора

    Параллельно принимают заявки для конкурса юных журналистов «Юнкор». Их могут отправить федеральные, региональные, муниципальные, студенческие, корпоративные печатные и электронные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR-агентства.

    Также ждут отклика от журналистов, блогеров, PR-агентств, пресс-служб, общественных организаций и активных пользователей сети.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, прием заявок продлится до 30 марта. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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    В Самарской области продолжается сбор заявок на конкурс «Добрые новости»

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