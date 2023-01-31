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    В Самаре в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 46 дворов

    31.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Промышленном районе благоустроят 11 дворовых территорий

    Администрация Самары напоминает, что все внутригородские районы готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре только по нацпроекту планируется обновить 46 дворов.

    В частности, администрацией Октябрьского района заключен контракт на благоустройство трех дворовых территорий по следующим адресам: Ново-Садовая, 283; Подшипниковая, 26, 26а/Революционная, 48;
    Ново-Садовая, 22.

    В Советском районе в свою очередь будут обновлены дворовые локации по улицам Советской Армии, 17 и Ново-Вокзальной, 14.

    Выбранным подрядным организациям предстоит выполнить установку детских и спортивных площадок на безопасном прорезиненном покрытии, ремонт пешеходных тротуаров во дворе, установку элементов уличной мебели. Ожидается, что строительные работы начнутся в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий.

    ТЭГИ:
    В Самаре в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет благоустроено 46 дворов

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